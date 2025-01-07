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Лукашенко «не держится за власть»

14:25 1145

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «не держится за власть» и сделает все, чтобы «спокойно передать ее новому поколению».

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить, - сказал Лукашенко, его цитирует БелТА. - Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти [указал на детей в церкви]. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель».

Лукашенко заявил, что его большим преимуществом является то обстоятельство, что он не пытается «силой как-то удержать власть». Президент Беларуси заверил, что будет сделано все необходимое, чтобы процесс смены поколений прошел в стране безболезненно.

«Будущее время, и особенно будущая пятилетка, - это смена поколения. И я, и многие со мной, мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить, - сказал Лукашенко. - Ну хотя бы так, как мы с вами - нынешнее поколение - оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите».

«Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений», - сказал Лукашенко.

«Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками», - заверил Лукашенко.

Президентские выборы пройдут в Беларуси 26 января. 

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