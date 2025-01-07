О стоимости проезда в бакинском метро

В социальных сетях распространилась информация о якобы возможном повышении стоимости проезда в метро с 50 до 55 гяпиков.

В пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» сказали haqqin.az, что ЗАО не уполномочено регулировать тарифы на проезд. «Бакметрополитен» также не поднимал перед уполномоченными структурами вопрос о пересмотре действующих тарифов на проезд в метро, добавили в ведомстве.