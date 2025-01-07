О стоимости проезда в бакинском метро
14:38 2265
В социальных сетях распространилась информация о якобы возможном повышении стоимости проезда в метро с 50 до 55 гяпиков.
В пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» сказали haqqin.az, что ЗАО не уполномочено регулировать тарифы на проезд. «Бакметрополитен» также не поднимал перед уполномоченными структурами вопрос о пересмотре действующих тарифов на проезд в метро, добавили в ведомстве.
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