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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Хатаинский районный суд арестовал Гамидова, Гусейнова и Ахмедова

14:47 1555

Хатаинский районный суд арестовал на три месяца спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусу Ахмедова, обвиняемых в нападении на майора Госпогранслужбы, заслуженного тренера по кикбоксингу Фуада Зейналова.

Фуад Зейналов

Как сообщает haqqin.az, процесс состоялся под председательством судьи Фуада Ахундова. Спортсменам предъявлено обвинение по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана.

4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку произошел инцидент на почве хулиганства, организованный группой кикбоксеров. Спортсмены напали на Фуада Зейналова.

По данному факту правоохранителями были задержаны Эльнур Гамидов, Эмиль Гумбатов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов, Муса Ахмедов.

Позже был задержан чемпион мира и Европы по кикбоксингу, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Рамал Асланов как заказчик инцидента.

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