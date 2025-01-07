Хатаинский районный суд арестовал Гамидова, Гусейнова и Ахмедова

Хатаинский районный суд арестовал на три месяца спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусу Ахмедова, обвиняемых в нападении на майора Госпогранслужбы, заслуженного тренера по кикбоксингу Фуада Зейналова.

Как сообщает haqqin.az, процесс состоялся под председательством судьи Фуада Ахундова. Спортсменам предъявлено обвинение по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана.

4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку произошел инцидент на почве хулиганства, организованный группой кикбоксеров. Спортсмены напали на Фуада Зейналова.

По данному факту правоохранителями были задержаны Эльнур Гамидов, Эмиль Гумбатов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов, Муса Ахмедов.

Позже был задержан чемпион мира и Европы по кикбоксингу, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Рамал Асланов как заказчик инцидента.