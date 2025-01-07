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«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины

15:10 2330

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое длится уже третий год, достигло критической точки, и Украина находится под угрозой проиграть войну, пишет The Washington Post.

В публикации издания говорится, что следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в границах, существовавших до вторжения или близких к ним.

В статье отмечается, что Россия уже контролирует около 20 процентов украинской территории и с каждым днем продвигается все дальше на запад, особенно в районе Покровска и Курахово. Украинские солдаты, занявшие в августе Курскую область, потеряли около 40 процентов территории, захваченной в ходе внезапного наступления, и рискуют оказаться в окружении.

«Украина также теряет войска со скоростью, намного превышающей ту, которую она может выдержать и продолжать борьбу. Официальная оценка потерь в 400 000 убитых и раненых считается сильно заниженной», - пишет WP, добавляя, что, кроме этого, тысячи украинских солдат дезертируют с передовой.

«Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но спешка в поисках решения путем переговоров может привести к плохому урегулированию, которое вознаградит (президента РФ Владимира) Путина за захват земель и гарантирует, что он начнет новую атаку за новые территории, как только у него появится возможность восстановить свой истощенный арсенал», - пишет издание.

При этом на карту в этой войне поставлено доверие к Соединенным Штатам и НАТО, и в случае плохого урегулирования «гнев украинцев будет направлен на западных сторонников, которые их предали», отмечает издание.

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