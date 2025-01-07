Американцы обвиняют Россию

Россия, по мнению дипломата, несет частичную ответственность за происходящее в Судане, поскольку она в ноябре наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в стране. Представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский объяснял это тем, что Великобритания хочет «оставить для себя возможности для вмешательства в дела Судана и дальнейшего политического и социального инжиниринга» посредством представленного документа. При этом остальные 14 государств в совете проголосовали «за» принятие резолюции.

Россия финансирует обе стороны гражданского противостояния в Судане, которое началось в 2023 году, для достижения своих политических и экономических целей, утверждает посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Россия решила воспрепятствовать [принятию документа]: в одиночку проголосовав за то, чтобы подвергнуть опасности мирных жителей, и в то же время финансируя обе стороны конфликта — да, именно это я и сказала: обе стороны», — сказала Томас-Гринфилд на срочном заседании СБ ООН по теме защиты мирного населения Судана в понедельник, 6 января.

В ответ на просьбу более подробно пояснить свою позицию, представитель миссии США в ООН отметила, что Вашингтону известно о «постоянном интересе России к торговле золотом в Судане». Томас-Гринфилд добавила, что США осуждают любую финансовую поддержку воюющих сторон — «будь то незаконная торговля золотом или поставка военной техники».

Война в Судане началась в апреле 2023 года на фоне борьбы за власть между Вооруженными силами страны и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР, RSF) перед запланированным переходом к гражданскому правлению. Конфликт спровоцировал крупнейший в мире гуманитарный кризис.