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Грузины советуют Макрону уйти в отставку

15:23 842

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в соцсетях, что "хорошим выходом из политического кризиса во Франции стали бы досрочные президентские выборы и роспуск Национальной ассамблеи".

"Не то чтобы я вмешиваюсь во внутреннюю политику Франции, но с учетом того, что 61% французов выступают за отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся политической ситуации в этой стране", - сказал Папуашвили.

Причиной реакции официального Тбилиси стали высказывания в соцсетях посла Франции в Тбилиси Шераз Гасри, что президент Эммануэль Макрон считает выходом из политического кризиса в Грузии назначение новых парламентских выборов.

"Президент Макрон ценит смелость демонстрантов и Саломе Зурабишвили и подчеркивает, что новые выборы в Грузии могут стать решением политического кризиса", - написала в соцсетях посол Гасри.

Макрон заявил на ежегодной встрече с французскими послами, что "Россия дестабилизировала избирательные процессы в Грузии вбрасыванием бюллетеней в урны".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам эти высказывания, посоветовал Макрону "следить за Украиной".

"Если Россия где-то и вмешивается в дела соседних стран, то это на Украине. Президент Франции пусть следит за Украиной, которую пожертвовали на уничтожение", - заявил Кобахидзе.

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