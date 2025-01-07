Арестович раскрыл «секрет Зеленского»
В Офисе президента Украины все переговоры велись на русском языке, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказал Арестович.
Он добавил, что за 2,5 года работы в Офисе президента ни разу не присутствовал на совещании, которое проводилось бы на украинском. По данным Арестовича, сейчас ситуация не изменилась. При этом он раскритиковал Зеленского за «неуважительное отношение к русскому языку».
«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — сказал Арестович.
Ранее Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им. Зеленский объяснил свою позицию нежеланием «давать пас (президенту РФ Владимиру) Путину, чтобы он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», добавив, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.