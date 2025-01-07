Узбекистан отменит часть авиарейсов в Россию

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сообщила о сокращении количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург с 20 января по 6 марта, передает Интерфакс.

Часть рейсов в Москву (аэропорт Домодедово) будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, в Петербург (Пулково) - из Самарканда и Намангана.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди них AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы), «Туркменские авиалинии» (между Ашхабадом и Москвой).