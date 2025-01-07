В Европе резко подешевел газ

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 7 января опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 декабря 2024 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее уменьшение цены с начала дня составляет около 2%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $495,6 за 1 тыс. куб. м, или 46 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Цена газа в Европе плавно росла в конце декабря в ожидании прекращения транзита российского газа через Украину. На первых торгах после остановки поставок газа из РФ котировки лишь незначительно росли на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года. После этого цены снизились.

Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. кубометров. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС.