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Катар заявил, что не будет поставлять газ в Европу через Турцию

16:02 855

Советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции.

"Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Доха оценивает перспективы строительства газопровода в Турцию через территорию Сирии для поставок газа в Европу.

"Мы в Катаре полны решимости поддерживать сирийский народ в том, что касается гуманитарной и технической помощи, как в случае с международным аэропортом Дамаска, а также обсуждать все виды технической помощи [для восстановления] инфраструктуры. На экономическом уровне, что касается поставок газа, мы ничего не можем сказать по этому вопросу", - добавил он. Аль-Ансари отметил, что в настоящее время Доха сосредоточена на сохранении стабильности в Сирии и "удовлетворении потребностей сирийского народа".

Аль-Ансари также сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, США и Египта продолжаются на уровне технических групп, но проходят в сложных условиях.

"Делегации встречаются постоянно на техническом уровне, будь то в Дохе или Каире. Прямо сейчас я не могу подтвердить, что эти делегации находятся в Дохе, но они встречаются регулярно. Это касается как делегации США, так и Израиля", - заявил аль-Ансари.

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