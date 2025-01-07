Умер основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен

Уточняется, что в день смерти Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. Его дочь Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию «Нацобъединения», в день его смерти находилась с визитом на Майотте (заморский департамент Франции).

Ранее неоднократно в СМИ появлялись сообщения о его госпитализации, однако тогда семья опровергала слухи о его критическом состоянии, утверждая, что речь шла о медицинском обследовании.