USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Умер основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен

16:14 588

Во Франции умер основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, сообщает Le Monde.

Политику было 96 лет.

Жан-Мари Ле Пен с дочерью Марин Ле Пен

Уточняется, что в день смерти Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. Его дочь Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию «Нацобъединения», в день его смерти находилась с визитом на Майотте (заморский департамент Франции).

Ранее неоднократно в СМИ появлялись сообщения о его госпитализации, однако тогда семья опровергала слухи о его критическом состоянии, утверждая, что речь шла о медицинском обследовании.

Ильхам Алиев повысил зарплаты
Ильхам Алиев повысил зарплаты
16:35 92
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
15:10 2347
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 3595
Лукашенко: «Властям Украины дана команда…»
Лукашенко: «Властям Украины дана команда…» НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15:50 3219
А сколько еще грязных тайн за внешним блеском Елисейского дворца?
А сколько еще грязных тайн за внешним блеском Елисейского дворца? громкое дело; все еще актуально
02:43 5619
Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 3004
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией ОБНОВЛЕНО 16:04
16:04 7444
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 1376
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 5085
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 9773
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6872

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев повысил зарплаты
Ильхам Алиев повысил зарплаты
16:35 92
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
15:10 2347
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 3595
Лукашенко: «Властям Украины дана команда…»
Лукашенко: «Властям Украины дана команда…» НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15:50 3219
А сколько еще грязных тайн за внешним блеском Елисейского дворца?
А сколько еще грязных тайн за внешним блеском Елисейского дворца? громкое дело; все еще актуально
02:43 5619
Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 3004
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией ОБНОВЛЕНО 16:04
16:04 7444
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 1376
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 5085
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 9773
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6872
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться