Ильхам Алиев повысил зарплаты
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана.
Согласно распоряжению, с 1 января 2025 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, увеличены в среднем на 15 процентов:
1. Президиум и Аппарат Национальной академии наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;
2. Центр Гейдара Алиева;
3. Научный Центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»;
4. Центр Ататюрка в Азербайджане;
5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;
6. Постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
7. Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;
8. Бакинский международный центр мультикультурализма;
9. Аппарат Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;
10. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджанской Республики;
11. Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики;
12. Государственный фонд кино Министерства культуры Азербайджанской Республики;
13. «Мемориальный комплекс геноцида» в городе Губе при Министерстве культуры Азербайджанской Республики;
14. Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;
15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центр судебно-психиатрической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики;
16. Национальный центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики;
17. Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями;
18. Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.
Кабинет Министров Азербайджанской Республики должен утвердить новые размеры должностных окладов руководителей и других работников, работающих в организациях, предусмотренных настоящим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.