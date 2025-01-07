Ильхам Алиев повысил зарплаты

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана .

Согласно распоряжению, с 1 января 2025 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, увеличены в среднем на 15 процентов:

1. Президиум и Аппарат Национальной академии наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;

2. Центр Гейдара Алиева;

3. Научный Центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»;

4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

6. Постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

7. Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;

8. Бакинский международный центр мультикультурализма;

9. Аппарат Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

10. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджанской Республики;

11. Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики;

12. Государственный фонд кино Министерства культуры Азербайджанской Республики;

13. «Мемориальный комплекс геноцида» в городе Губе при Министерстве культуры Азербайджанской Республики;

14. Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;

15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центр судебно-психиатрической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики;

16. Национальный центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики;

17. Фонд пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями;

18. Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.

Кабинет Министров Азербайджанской Республики должен утвердить новые размеры должностных окладов руководителей и других работников, работающих в организациях, предусмотренных настоящим распоряжением; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.