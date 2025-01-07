Новый начальник земного шара

В 2008 году в США вышел сериал «Железный человек». Его сюжет таков. Американский изобретатель с миллиардным состоянием Тони Старк едет в Афганистан и там попадает в плен к местным террористам. Они пытаются заставить его создать оружие массового поражения. Старк тяжело ранен и может умереть в любую минуту, но выжить ему помогает другой ученый, который также попал в плен. Он вживляет в грудь Старку особый электромагнит, а потом они разрабатывают высокотехнологичный бронированный костюм и вырываются на свободу. Однако дома Старк обнаруживает, что в его корпорации созрел заговор. Тогда он использует созданный им костюм как оружие против врагов. Сценарист «Железного человека» Маркс Фергус заявил, что при создании фильма он находился под влиянием фигуры инноватора и визионера Илона Маска (который сыграл самого себя в одной из серий), а его герой Старк представляет собой симбиоз Маска, Дональда Трампа и Стива Джобса. А вы спрашиваете, в чем заключается родство между миллиардером и избранным президентом Америки? Оказывается, оно зародилось давно в далеком и опасном Афганистане.

Вплоть до нынешних выборов в США Маск был известен как талантливый предприниматель, создавший империю электрокаров Tesla и космическую программу SpaceX. Однако далеко не все суперфантастические проекты Илона были успешными. В 2013 году он ошарашил Америку и все человечество идеей создания футуристической транспортной системы под названием hyperloop. Она представляет собой сверхскоростной транспортный туннель на магнитной тяге. Соединенные между собой капсулы на огромной скорости перемещаются в вакуумной трубе, что позволяет преодолевать расстояние в 1200 км всего за один час. Однако проект вакуумных поездов провалился - даже у самого богатого человека планеты не хватило средств для его реализации. Между тем ту же самую идею сейчас достаточно успешно разрабатывает Китай — там такие технологии уже рассматриваютcя на государственном уровне. Так вот, начиная с 2024 года неутомимая энергия Илона Маска нашла себе другой выход, возможно, как считают эксперты, из-за неудачи с hyperloop. Не бросая свои технологические детища, он подался в политику. И за короткое время стал одним из главных американских ньюсмейкеров. И ведущим политическим донором. На поддержку Дональда Трампа на выборах Маск потратил 277 миллионов долларов. Но главным его оружием стала приобретенная им социальная сеть Х (прежде Twitter), где у него 210 миллионов последователей.

После победы Трампа на выборах влияние Маска на американскую политику стало стремительно нарастать, так же, как и его состояние. В Штатах сначала со смехом, а потом и вполне серьезно стали рассуждать, кто правит страной — будущий президент Трамп или его правая рука Маск. В газетах появились почти натуральные снимки миллиардера, на коленях которого лежит рыжий пес. Приглядишься, и увидишь на голове собаки прическу Дональда Трампа. Но и в политике пока не все идет так, как хочет Маск. В минувшем декабре он пытался протестировать свое политическое влияние в Вашингтоне. Поставленный Трампом по главе специально созданного под него «Управления государственной эффективности», Маск хотел заставить республиканцев в Палате представителей Конгресса торпедировать двухпартийный билль, который должен был не допустить государственного шатдауна - закрытия всех федеральных министерств и ведомств накануне Кристмаса. Маск не преуспел, законопроект был принят и Америка на праздники осталась открытой, однако «серого кардинала» это не очень расстроило. Новый год он встретил вместе с Трампом в имении последнего в Мар-а-Лаго. Одетые в смокинги, они веселились и танцевали под музыку YMCA американской группы Village People.

А на второй день Нового года Илон Маск уже активно участвует в расследовании взрыва автомобиля Cybertrack у входа в отель Трампа в Лас-Вегасе. Он как Фигаро - то тут, то там. И ладно бы, если со своей немыслимой энергией он бы орудовал лишь на американских просторах. Так нет — Маск решил стать архитектором и всей европейской политики. «Игра Илона Маска по достижению политического влияния становится глобальной», - констатирует The Washington Post. На европейском и не только континенте множество стран, к которым Маск проявляет свой недюжинный интерес. Всегда политкорректный президент Франции Эммануэль Макрон долго сдерживался, но тут и его прорвало. «Маск поддерживает «интернационал реакционеров», - заявил он. – Этот человек открыто вмешивается в европейские выборы». В начале года Макрон встретился в Елисейском дворце с иностранными послами и произнес в 2025 году первую большую речь. «Кто бы поверил, если бы десять лет назад нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей поддержит новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии», — сказал Макрон.

Берлин на прошлой неделе обвинил Илона Маска в том, что хозяин Tesla и SpaceX cтремится подорвать парламентские выборы. Так на страницах немецкой газеты Welt am Sontag он в своем мнении приглашенного гостя объявил, что только праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» «может спасти эту страну». Одновременно Маск проводит часовой чат с лидером немецких ультраправых Алис Вайдель и также агитирует за «АдГ», которую называет «последним лучом надежды для Германии». А для нынешних властей Германии у Маска припасены самые нелестные термины. На своей странице в соцсети X он написал, что Шольц — «дурак», а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — «антидемократический тиран». В Берлине на эти оскорбления отреагировали спокойно. Там заявили, что Германия «является сильной и стабильной демократией», а канцлер Шольц отметил, что не намерен «кормить безответственных троллей». Но ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Маску, призывающему голосовать за «Альтернативу для Германии», следует «убрать руки от германской демократии». В последние дни Маск также развернул активную травлю британского премьера Кира Стармера. Согласно его убеждению, тот должен немедленно уйти в отставку и предстать перед судом по обвинению в том, что являлся соучастником сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек. «Соучастником», потому что Стармер, занимавший в 2008-2013 годах пост главы Королевской прокурорской службы, не расследовал, считает Маск, многочисленные изнасилования девочек бандами в британских городах.