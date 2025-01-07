USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

На российских авиалиниях опасно летать

обновлено
18:40 3383

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, сел в аэропорту Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

* * *

Пассажирский Boeing 737, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно садится в московском Внуково, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.

«Самолет выполняет рейс UTA881 Санкт-Петербург - Самарканд. Экипаж запросил экстренную посадку, изменил курс, готовится сесть во Внуково», - сказал собеседник агентства.

Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 524
На российских авиалиниях опасно летать
На российских авиалиниях опасно летать обновлено
18:40 3384
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области обновлено 18:06
18:06 7738
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 3849
Матч Лиги чемпионов в Баку
Матч Лиги чемпионов в Баку
18:09 1486
Закрытая встреча Эрдогана с Барзани
Закрытая встреча Эрдогана с Барзани фото; видео
17:35 1726
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:30 2288
Иран установил новую РЛС у границы с Азербайджаном
Иран установил новую РЛС у границы с Азербайджаном ФОТО; ВИДЕО
17:07 2900
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией ОБНОВЛЕНО 16:04
16:04 10517
Ильхам Алиев повысил зарплаты
Ильхам Алиев повысил зарплаты
16:35 3970
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
15:10 4361

ЭТО ВАЖНО

Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 524
На российских авиалиниях опасно летать
На российских авиалиниях опасно летать обновлено
18:40 3384
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области обновлено 18:06
18:06 7738
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 3849
Матч Лиги чемпионов в Баку
Матч Лиги чемпионов в Баку
18:09 1486
Закрытая встреча Эрдогана с Барзани
Закрытая встреча Эрдогана с Барзани фото; видео
17:35 1726
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:30 2288
Иран установил новую РЛС у границы с Азербайджаном
Иран установил новую РЛС у границы с Азербайджаном ФОТО; ВИДЕО
17:07 2900
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией ОБНОВЛЕНО 16:04
16:04 10517
Ильхам Алиев повысил зарплаты
Ильхам Алиев повысил зарплаты
16:35 3970
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
«Вряд ли переживет еще один год войны»: раскрыты потери Украины
15:10 4361
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться