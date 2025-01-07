На российских авиалиниях опасно летать
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, сел в аэропорту Внуково из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.
* * *
Пассажирский Boeing 737, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно садится в московском Внуково, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.
«Самолет выполняет рейс UTA881 Санкт-Петербург - Самарканд. Экипаж запросил экстренную посадку, изменил курс, готовится сесть во Внуково», - сказал собеседник агентства.