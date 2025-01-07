США обсуждают с талибами обмен заключенными

США обсуждают с талибами обмен американцев, содержащихся в Афганистане на заключенного, находящегося в Штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что талибы хотят получить заключенного, работавшего с «Аль-Каидой».

«Администрация Байдена ведет переговоры об обмене американцев на высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена», — указано в сообщении.