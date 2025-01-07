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Казни в Иране поставили на поток

17:32 1207

В 2024 году в Иране казнили рекордное число заключенных - 997 человек. Как сообщает Bild, данная цифра подготовлена на основе информации иранской оппозиции.

Правозащитники считают, что реально число приговоренных к высшей мере намного выше, так как не все казни регистрируются.

Согласно информации, в прошлом году число казней увеличилось на 16% по сравнению с 2023 годом. Из 997 казненных 34 - женщины, 9 - несовершеннолетние. Четверых мужчин казнили на публике, остальных - в тюрьмах.

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