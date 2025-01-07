Казни в Иране поставили на поток
17:32 1207
В 2024 году в Иране казнили рекордное число заключенных - 997 человек. Как сообщает Bild, данная цифра подготовлена на основе информации иранской оппозиции.
Правозащитники считают, что реально число приговоренных к высшей мере намного выше, так как не все казни регистрируются.
Согласно информации, в прошлом году число казней увеличилось на 16% по сравнению с 2023 годом. Из 997 казненных 34 - женщины, 9 - несовершеннолетние. Четверых мужчин казнили на публике, остальных - в тюрьмах.
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