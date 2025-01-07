В Турции пройдут крупные учения «Голубая родина»
В Турции 7-16 января пройдут учения Военно-морских сил (ВМС) Mavi Vatan-2025 («Голубая родина-2025»).
Маневры пройдут в Черном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье. О графике проведения и программе учений на брифинге Командования ВМС в районе Гельджук в провинции Коджаэли проинформировали адмиралы турецких ВМС, сообщает агентство «Анадолу».
Начальник штаба ВМФ Турции контр-адмирал Кенан Каан Тюрккан сказал, что учения «Голубая Родина-2025» будут проводиться командованием ВМС на основе программы учений Вооруженных сил Турции.
Цель учений - оценка оперативности и эффективности работы командований, входящих в состав ВМФ, повышение уровня оперативной готовности подразделений, улучшение способности анализа и принятия решений сотрудниками штаба и подразделениями в условиях множественных угроз, а также проверка взаимодействия между другими командованиями сил и подразделениями, участвующими в учениях.
«В учениях примут участие 90 кораблей и 50 самолетов, всего будет задействовано 20 тыс. личного состава. В учениях примут участие вертолеты общего назначения и вертолеты CH-47 командования Сухопутных войск, штурмовики командования ВВС, системы раннего предупреждения и управления воздушным движением, самолеты-буксировщики и шесть катеров береговой охраны», - сообщил он.
По словам Тюрккана, фактический этап начнется с вывода кораблей из портов базирования 6 января, 7-8 января будут проведены мероприятия по оперативной подготовке, а 9 января пройдет день почетного наблюдателя на базе в Аксазе в провинции Мармарис.
На 10-11 января запланированы посещения портов и мероприятия по интеграции логистики, на 12-13 января - оперативная подготовка и фактическая боевая подготовка, отметил он.
На заключительном этапе оперативные действия будут проводиться в условиях множественных угроз с 14 по 16 января.
В ходе учений будет проведена оперативная подготовка к видам военно-морских операций, отработка действий подразделений береговой охраны и отработка действий в условиях множественных угроз.
Кроме того, в учениях будет задействован отечественный корабль TCG Oruçreis, работы по модернизации которого завершены.
Во время запланированных заходов в порты учений «Голубая родина» 10-11 января 59 турецких кораблей посетят 22 порта в Черном, Эгейском морях, Восточном Средиземноморье и Турецкой Республике Северного Кипра.
«Военно-морские силы Турции со всеми их плавучими, погружающимися и летающими элементами с непоколебимой решимостью служат нации и несут службу в каждом уголке нашей страны, особенно Голубой родины, за ее пределами и в морях мира», - добавил он.