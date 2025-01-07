Эмираты обсуждают с американцами управление Газой

Объединённые Арабские Эмираты ведут непубличные переговоры с Израилем и США по вопросу о будущем сектора Газа после завершения израильской военной операции против группировки ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, на переговорах, в частности, звучат предложения о формировании в Газе временной администрации под международным контролем, в том числе при участии США и ОАЭ. Администрация могла бы управлять сектором до тех пор, пока реформированная Палестинская автономия не сможет создать там собственные властные структуры.

Сейчас Газа частично находится под контролем израильских военных, частично - под контролем ХАМАС. Израильская операция продолжается с 7 октября 2023 года, став ответом на нападение ХАМАС на Израиль.

По данным Reuters, временная администрация могла бы руководить усилиями по реконструкции Газы и обеспечению безопасности. Условиями для её создания являются как вывод израильских войск, так и лишение ХАМАС власти над сектором.

ОАЭ, являющиеся одной из немногих арабских стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, официально выступают за создание независимого Палестинского государства, в которое вошли бы Западный берег Иордана, Газа и восточный Иерусалим.

В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон участвует в дискуссиях с рядом партнёров о будущем Газы, не приведя подробностей.