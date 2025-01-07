Матч Лиги чемпионов в Баку

Сегодня в 21:00 в Бакинском дворце спорта начнется матч раунда плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов между турецкой командой «Алиага Петкимспор» и израильским «Хапоэль Холоном».

Из-за отношений между Турцией и Израилем матч, который должен был состояться в Измире, было решено перенести в Баку.

Вторую игру соперники проведут 14 января в Венгрии. А если понадобится третья игра, то она также состоится в Баку 22 января.

Стоит отметить, что главой «Алиага Петкимспор» является генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, а Petkim - дочерняя компания SOCAR.