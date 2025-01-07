Белый дом о присоединении Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее заявил о своем намерении уйти в отставку, был «верным другом» Соединенных Штатов. Об этом в понедельник заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», - сказала она. По ее словам, президент США Джо Байден благодарен Трюдо за партнерство.

«Мы поддерживаем премьер-министра и канадский народ в их выборе нового лидера правящей Либеральной партии и формировании нового правительства», - указала Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретаря Белого дома также попросили прокомментировать заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальной сети Truth Social о том, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США.

«Я не собираюсь комментировать все, что собирается сказать избранный президент. Как мы знаем, у нас осталось две недели в этой администрации. Президент [США Джо Байден] собирается сфокусироваться на том, что мы делаем сегодня. Я просто не собираюсь комментировать все, что сказано избранным президентом», - сказала Карин Жан-Пьер.