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Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
18:29 1274

На пропускном пункте «Садарак» на границе между Турцией и Нахчываном простаивают тысячи иранских грузовиков. Об этом сообщают армянские СМИ.

Армянский эксперт-политолог Вардан Восканян заявил, что речь идет о якобы «координированной транспортной блокаде Турции и Азербайджана против Ирана».

Что же происходит на самом деле? И с какого времени начались проблемы с пересечением иранскими грузовиками границы с Турцией?

На грузовые автомобили с иранскими номерными знаками введена пошлина в размере 600 долларов

Турецкие источники подтверждают, что на данный момент на пропускных пунктах Гюрбулак и Базерган на границе с Ираном образовались длинные очереди из машин. Причиной являются новые правила, введенные Анкарой в отношении иранских грузовиков. Согласно этим правилам, на грузовые автомобили с иранскими номерными знаками введена пошлина в размере 600 долларов: также с них взимается оплата за топливо по внутренним рыночным ценам в зависимости от объема топливного бака. Эти меры, введенные турецким правительством 28 декабря, являются ответом на аналогичное решение, ранее принятое Тегераном.

После введения новых правил водители иранских грузовиков начали жаловаться на высокие расходы, которые они вынуждены нести при въезде в Турцию. Со своей стороны, турецкие водители грузовиков сообщают о трудностях с заправкой топливом на территории Ирана.

Следует отметить, что часть иранских грузовиков въезжает в Турцию через территорию Нахчывана. Это и привело к очередям и на пропускном пункте «Садарак».

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил журналистам, что возникшая проблема не носит политического характера и является исключительно технической.

Багаи заявил, что позиция Тегерана по "Зангезурскому коридору" остается неизменной

«Наши усилия, а также усилия Турции заключались в том, чтобы, учитывая добрососедские отношения и принимая во внимание важность вопроса перевозки грузов для обеих стран, попытаться найти решение этой проблемы. Вероятно, в ближайшее время с нашей стороны в Турцию отправится делегация для детального обсуждения этого вопроса в присутствии представителей соответствующих учреждений. Надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время», — заявил Багаи на пресс-конференции.

 Однако некоторые СМИ почему-то интерпретировали эти слова представителя иранского МИД, как заявление о намерении Тегерана отправить делегацию для переговоров с Анкарой по вопросу «Зангезурского коридора». Такая информация вызвала удивление среди экспертов: ведь Иран считает «Зангезурский коридор» угрозой своим интересам и видит в нем проект, направленный на усиление роли Турции в регионе.

Действительно, во время пресс-конференции Багаи спросили про «Зангезурский коридор». Официальный представитель МИД Ирана же ответил, что позиция его правительства по этому вопросу «остается неизменной».

«Позиция Ирана неизменна. Мы приветствуем расширение сотрудничества в сфере транспорта, но подчеркиваем, что должны учитываться суверенные права стран», — подчеркнул Багаи.

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