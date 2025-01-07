Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?

На пропускном пункте «Садарак» на границе между Турцией и Нахчываном простаивают тысячи иранских грузовиков. Об этом сообщают армянские СМИ. Армянский эксперт-политолог Вардан Восканян заявил, что речь идет о якобы «координированной транспортной блокаде Турции и Азербайджана против Ирана». Что же происходит на самом деле? И с какого времени начались проблемы с пересечением иранскими грузовиками границы с Турцией?

Турецкие источники подтверждают, что на данный момент на пропускных пунктах Гюрбулак и Базерган на границе с Ираном образовались длинные очереди из машин. Причиной являются новые правила, введенные Анкарой в отношении иранских грузовиков. Согласно этим правилам, на грузовые автомобили с иранскими номерными знаками введена пошлина в размере 600 долларов: также с них взимается оплата за топливо по внутренним рыночным ценам в зависимости от объема топливного бака. Эти меры, введенные турецким правительством 28 декабря, являются ответом на аналогичное решение, ранее принятое Тегераном. После введения новых правил водители иранских грузовиков начали жаловаться на высокие расходы, которые они вынуждены нести при въезде в Турцию. Со своей стороны, турецкие водители грузовиков сообщают о трудностях с заправкой топливом на территории Ирана. Следует отметить, что часть иранских грузовиков въезжает в Турцию через территорию Нахчывана. Это и привело к очередям и на пропускном пункте «Садарак». Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил журналистам, что возникшая проблема не носит политического характера и является исключительно технической.