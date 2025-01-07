Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?

Затем Пашинян призвал экс-президентов к прямым дебатам, обвинив их в том, что они "прячутся за спинами своих представителей". Однако Кочарян и Саргcян отклонили предложение армянского премьера.

Напомним, что заявление Никола Пашиняна в фейсбуке о том, что «с момента подписания Бишкекского протокола о перемирии в 1994 году переговоры по карабах скому урегулированию велись исключительно о возвращении Нагорного Карабах а в состав Азербайджана», вызвало критику со стороны Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян отказался от дебатов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по теме переговоров вокруг карабах ского урегулирования.

«Согласие на участие в дебатах, предложенных премьер-министром Армении Николом Пашиняном, может означать, что по теме переговорного процесса по Нагорному Карабаху что-то ставится под сомнение». Об этом заявил в интервью «Спутнику Армении» сын Роберта Кочаряна - депутат парламента Левон Кочарян.

"Со встречным предложением выступил бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, который публично вызвал премьер-министра Никола Пашиняна на дебаты по вопросу Нагорного Карабаха. Он один из тех, кто лучше всего владеет информацией и нюансами переговорного процесса. Однако мы увидели отказ противоположной стороны от участия в таких дебатах", - сказал он.

Кочарян отметил, что если премьер Армении отказался участвовать в дебатах с экс-министром, считая, что это не по его статусу, то мог предложить участие в дебатах действующему главе МИД Арарату Мирзояну.

Отметим, что со своей стороны Кочарян и Саргсян обвиняют Пашиняна в предательстве национальных интересов и сознательной «сдаче Карабаха Азербайджану».