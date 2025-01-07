USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Патриарх Кирилл объявил о религиозной войне России с Западом

19:12 1079

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, в то же время многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры.

Об этом глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

Патриарх Кирилл выдвинул новую версию конфликта с Западом

"Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. Страны Запада боятся нашего доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что происходящее в странах Запада, где было "столько святости и проявлений религиозных чувств", пугает всех. "Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация", - отметил он.

Поэтому Россия и является для других примером и альтернативой цивилизационного развития, заметил патриарх. "В этом мы и представляем опасность. Может быть поэтому многие восставши на нас", - заключил глава РПЦ.

Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 62
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями прямой эфир+расшифровка
19:41 4812
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 5712
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
21:15 541
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
21:08 766
Курахово все еще у Украины?
Курахово все еще у Украины?
20:32 1045
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
19:36 3229
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией все еще актуально
16:04 12001
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 4133
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 6287
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 3111

ЭТО ВАЖНО

Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 62
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями прямой эфир+расшифровка
19:41 4812
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 5712
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
21:15 541
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
21:08 766
Курахово все еще у Украины?
Курахово все еще у Украины?
20:32 1045
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
19:36 3229
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией все еще актуально
16:04 12001
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 4133
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 6287
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 3111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться