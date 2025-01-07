Патриарх Кирилл объявил о религиозной войне России с Западом

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, в то же время многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры.

"Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. Страны Запада боятся нашего доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что происходящее в странах Запада, где было "столько святости и проявлений религиозных чувств", пугает всех. "Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация", - отметил он.

Поэтому Россия и является для других примером и альтернативой цивилизационного развития, заметил патриарх. "В этом мы и представляем опасность. Может быть поэтому многие восставши на нас", - заключил глава РПЦ.