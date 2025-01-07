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Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан решают приграничные споры

19:30 804

Руководители правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут завтра, 8 января, встречу на стыке границ трех государств. Как сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана, стороны должны урегулировать вопрос уточнения границ.

«Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 8 января текущего года встретится с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Трехсторонняя встреча пройдет на точке стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», - говорится в сообщении.

В ходе встречи, отмечает пресс-служба, будут проведены «переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана по вопросам государственных границ».

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