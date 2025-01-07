Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
19:36 3235
В Азербайджане за контрабанду золотых слитков арестован инспектор Таможенного комитета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
Сотрудник Таможенного комитетат Афсар Мирзалиев, используя свое служебное положение, вошел в сговор с Сафаром Сафаровым и переправил контрабандой на территорию страны привезенный последним 461 золотой слиток общей стоимостью 41 тыс. манатов.
Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!