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Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму

обновлено: 21:22
21:22 2241

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

"Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух", - сказал он журналистам в ответ на просьбу дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.

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Президент США Дональд Трамп заявил о великолепном приеме, устроенном делегации США во главе с Трампом-младшим в Гренландии.

Он вновь заявил о необходимости заключения сделки по вхождению датской автономии в состав США.

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А тем временем сын Трампа делится фото из Гренландии
Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила отношение к заявленим новоизбранного президента США Дональда Трампа, покусившегося на Гренландию, которая, по мнению, главы государства должна войти в состав США.

"Я хотела бы очень ясно заявить, что, если смотреть через призму датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам", — подчеркнула премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает Berlingske.

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