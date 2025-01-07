А в Кремле не знают, что в Архангельске нет дорог и медицины

Очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину записали жители 19 деревень и сел, расположенных на левом берегу реки Пинега в Архангельской области. Люди заявили, что уже несколько месяцев у них нет никакой связи с «материком», и что невозможно получить элементарную медицинскую помощь из-за отсутствия дорог и переправ.

«Уже почти два месяца у нас нет сообщения с районным и областным центром. Продукты не завозятся, почтовые отправления невозможны. Те, кто работает вахтами, элементарно не могут приехать домой и выехать на работу. А самое главное, мы не можем попасть на прием в больницу. «Скорая» и неотложная помощь нам недоступны», — сообщили люди в обращении, которое было опубликовано еще 14 декабря в одном из местных пабликов в «Вконтакте».