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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Встреча руководства Федерации баскетбола Азербайджана и Лиги чемпионов ФИБА

20:30 344

7 января состоялась встреча президента Федерации баскетбола Азербайджана, министра науки и образования Эмина Амруллаева с другими официальными лицами федерации и руководством Лиги чемпионов ФИБА, которая считается одним из важных клубных турниров европейского континента.

Э.Амруллаев рассказал о повышении с годами качества Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ), реализуемых мерах и готовящихся новых проектах в связи с развитием баскетбола в стране.

Министр также выразил благодарность за поддержку, оказанную ФИБА федерации.

В свою очередь, представители Лиги чемпионов ФИБА  оценили меры, принимаемые для развития баскетбола в Азербайджане и возрастающего роста баскетбола на уровне клубов,  особенно клуба «Сабах», выразили уверенность, что федерация  продолжит свою деятельность в этом направлении на высоком уровне.

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