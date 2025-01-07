Встреча руководства Федерации баскетбола Азербайджана и Лиги чемпионов ФИБА

7 января состоялась встреча президента Федерации баскетбола Азербайджана, министра науки и образования Эмина Амруллаева с другими официальными лицами федерации и руководством Лиги чемпионов ФИБА, которая считается одним из важных клубных турниров европейского континента.

Э.Амруллаев рассказал о повышении с годами качества Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ), реализуемых мерах и готовящихся новых проектах в связи с развитием баскетбола в стране.

В свою очередь, представители Лиги чемпионов ФИБА оценили меры, принимаемые для развития баскетбола в Азербайджане и возрастающего роста баскетбола на уровне клубов, особенно клуба «Сабах», выразили уверенность, что федерация продолжит свою деятельность в этом направлении на высоком уровне.