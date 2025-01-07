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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Курахово все еще у Украины?

20:32 1054

Генштаб Украины выступил с заявлением о боевых столкновениях на линии российско-украинского фронта.

По информации украинского Генштаба, в районе Курахова, а также к юго-западу и северо-западу от него, украинские части с начала суток отбили 14 атак.

Таким образом, украинская сторона все еще не признает потерю этого важного для обороны Донбасса города.

По информации украинского Генштаба, в районе Курахова, а также к юго-западу и северо-западу от него, украинские части с начала суток отбили 14 атак

А тем временем, Генштаб насчитал 28 российских атак на город Покровск.

В районе Великой Новоселки, который Генштаб называет «Времевским направлением», зафиксировано 14 атак россиян.

В Курской области, как утверждает Генштаб, россияне также контратакуют, пытаясь оттеснить украинцев из района Суджи.

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