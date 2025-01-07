Генштаб Украины выступил с заявлением о боевых столкновениях на линии российско-украинского фронта.

По информации украинского Генштаба, в районе Курахова, а также к юго-западу и северо-западу от него, украинские части с начала суток отбили 14 атак.

Таким образом, украинская сторона все еще не признает потерю этого важного для обороны Донбасса города.