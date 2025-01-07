Facebook отказывается от жесткой цензуры

По словам Цукерберга, «пришло время вернуться к корням в том, что касалось свободы выражения мнений… Ключевое нововведение - это почти полный отказ от цензурирования контента. Эта функция будет возложена на пользователей соцсетей. В Facebook и Instagram появятся Community Notes, то есть заметки сообщества, в которых пользователи смогут обратить внимание на ложные или искаженные моменты в постах».

Корпорация Meta отказывается от политики жесткой цензуры контента в своих соцсетях Facebook и Instagram. Соответствующее видеообращение сделал ее гендиректор Марк Цукерберг.

От фильтров Meta пока отказывается не полностью. Однако они будут проверять контент на предмет тяжких преступлений, например, терроризма, наркотиков, эксплуатации детей и прочего.

Meta больше не считает табуированными темы иммиграции и гендера. Посты, которые их обсуждают, не будут попадать под автоматический блок. Также на платформы вернется политический контент.

Цукерберг в своем выступлении заявил о намерении противостоять усилению цензуры в Интернете. Он раскритиковал Европу и авторитарные режимы за противодействие свободы выражения. Помимо этого, глава Meta заявил о планах сотрудничать с властями Америки.