Трамп убирает со своего пути и прокурора. Именем народа!

Как пишет издание, юристы Трампа ознакомились с проектом доклада Смита, который планируется опубликовать по итогам расследований, касавшихся предполагаемого вмешательства Трампа в выборы 2020 года и его обращения с секретными документами.

6 января они направили министру юстиции - генеральному прокурору США Меррику Гарленду письмо с требованием отказаться от публикации этого доклада и уволить Смита.

Свое ходатайство они аргументировали тем, что публикация документа за несколько дней до инаугурации Трампа, намеченной на 20 января, "не отвечает народным интересам" и может негативно сказаться на процессе передачи власти республиканцу от уходящей администрации. Газета подчеркивает, что согласно регламенту Минюста США спецпрокуроры обязаны представлять доклады по итогам тех или иных расследований, а глава ведомства ранее дал понять, что публикует все подобные доклады с необходимыми правками.