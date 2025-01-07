Алиев об успешной борьбе с монополизмом

«Если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитых стран, то увидим, что экономика Азербайджана успешно развивалась. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика», - заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«В результате многолетних экономических реформ, прозрачности, борьбы с монополизмом, привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата мы видим позитивные изменения в отношении к Азербайджану ведущих международных рейтинговых агентств», - сказал И.Алиев.

По словам главы азербайджанского государства, международные рейтинговые агентства не могут отрицать реальности. Но вместе с этим И.Алиев убежден, что международный рейтинг Азербайджана заслуживает более высокого уровня, чем сейчас, и по определенным причинам ведущие рейтинговые агентства пока еще демонстрируют более скромный подход.

Алиев резюмирует: “Это дает основание говорить о том, что мы смогли добиться устойчивого развития в экономической сфере, и я уверен, что эта динамика будет сохранена в текущем году и в ближайшие годы”.

Подчеркнув, что за последние несколько лет были реализованы четыре социальных пакета, И.Алиев также отметил: “По мере роста экономических возможностей мы будем постоянно уделять внимание решению социальных вопросов - повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий”.