Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала конфликт в Украине, заявив, что именно некомпетентность ее представителей стала причиной начала Россией специальной военной операции.

С таким заявлением он выступил перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята (администрация Байдена – ред.) некомпетентны. Они не знают, что делают, - сказал избранный президент. - Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что его президентство начнется в мире, охваченном конфликтами.