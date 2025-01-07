И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?

«Насколько мне известно, это (COP29) был первый COP, на котором президент Европейской комиссии не присутствовал. Хотя участие президента Комиссии было подтверждено за пару месяцев до мероприятия».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

И.Алиев сказал, что Оргкомитет COP29 связывался с Европейской комиссией, сообщив, что имеется достаточно времени для того, чтобы посетить конференцию: «Но опять, это сообщение было проигнорировано Европейской комиссией. И конечно же, COP29 не пострадал от этого, но отсутствие Европейской комиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов».