USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?

21:15 586

«Насколько мне известно, это (COP29) был первый COP, на котором президент Европейской комиссии не присутствовал. Хотя участие президента Комиссии было подтверждено за пару месяцев до мероприятия».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

И.Алиев сказал, что Оргкомитет COP29 связывался с Европейской комиссией, сообщив, что имеется достаточно времени для того, чтобы посетить конференцию: «Но опять, это сообщение было проигнорировано Европейской комиссией. И конечно же, COP29 не пострадал от этого, но отсутствие Европейской комиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов».

Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 110
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями прямой эфир+расшифровка
19:41 4868
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 5731
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
21:15 587
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
21:08 799
Курахово все еще у Украины?
Курахово все еще у Украины?
20:32 1063
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
19:36 3267
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией все еще актуально
16:04 12012
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 4156
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 6288
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 3124

ЭТО ВАЖНО

Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 110
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями прямой эфир+расшифровка
19:41 4868
Новый начальник земного шара
Новый начальник земного шара американская трагедия
16:32 5731
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
И.Алиев задался вопросом: почему президент Еврокомиссии не приехал в Баку?
21:15 587
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
Трамп о войне в Украине: «Все это закончится… У нас великая армия»
21:08 799
Курахово все еще у Украины?
Курахово все еще у Украины?
20:32 1063
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
19:36 3267
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией
В Израиле все громче говорят о войне с Турцией все еще актуально
16:04 12012
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 4156
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли громкий процесс
14:02 6288
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
Кочарян отказался обсуждать Карабах с Пашиняном. Почему?
18:50 3124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться