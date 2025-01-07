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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Трамп выступает почти как Путин

21:29 2544

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил он.

Как отметил избранный президент, конфликт в Украине — это фиаско Джо Байдена. Он также добавил, что в результате гибнут люди и разрушаются города.

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