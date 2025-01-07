USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Илон Маск поддержал идею захвата Гренландии

21:33 1380

Миллиардер Илон Маск поддержал идею экспансии Гренландии, ранее высказанную Трампом.

Если жители Гренландии хотят стать частью США, то им будут очень рады, заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Если жители Гренландии хотят быть частью Америки, а я надеюсь, что они хотят, им будут очень рады", - написал Маск в социальной сети X.

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1909
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5438
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4466
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5943
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3141
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9404
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11431
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4833
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3174
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1785
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2546

ЭТО ВАЖНО

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1909
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5438
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4466
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5943
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3141
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9404
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11431
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4833
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3174
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1785
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться