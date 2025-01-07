Илон Маск поддержал идею захвата Гренландии

Миллиардер Илон Маск поддержал идею экспансии Гренландии, ранее высказанную Трампом.

Если жители Гренландии хотят стать частью США, то им будут очень рады, заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Если жители Гренландии хотят быть частью Америки, а я надеюсь, что они хотят, им будут очень рады", - написал Маск в социальной сети X.