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Трамп претендует и на Мексиканский залив

21:36 1785

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.

"Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.

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