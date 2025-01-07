Трамп претендует и на Мексиканский залив

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.

"Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.