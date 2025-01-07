Трамп знает, что хочет Путин

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался комментировать возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако выразил уверенность в том, что тот хотел бы провести с ним переговоры по Украине.

"Не могу вам ничего сказать по этому поводу, - заявил политик, отвечая на вопрос, когда он намерен встретиться с главой российского государства. - Я знаю, что он хотел бы встретиться".