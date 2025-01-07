Трамп угрожает адом Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в должность, ситуация на Ближнем Востоке примет крайне жёсткий оборот.

"Если к моменту моего прихода в офис заложники не будут освобождены, разразится настоящий ад на Ближнем Востоке. Это не будет хорошо ни для ХАМАС, ни, честно говоря, для кого-либо. Ад разразится, я не должен объяснять это более детально, но так оно и будет", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Он добавил, что захват заложников был недопустимым, и их должны были освободить уже давно.