USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Трамп угрожает адом Ближнему Востоку

21:41 1999

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в должность, ситуация на Ближнем Востоке примет крайне жёсткий оборот.

"Если к моменту моего прихода в офис заложники не будут освобождены, разразится настоящий ад на Ближнем Востоке. Это не будет хорошо ни для ХАМАС, ни, честно говоря, для кого-либо. Ад разразится, я не должен объяснять это более детально, но так оно и будет", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Он добавил, что захват заложников был недопустимым, и их должны были освободить уже давно.

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1922
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5445
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4468
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5944
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3147
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9409
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11431
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4841
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3180
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1787
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2551

ЭТО ВАЖНО

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1922
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5445
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4468
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5944
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3147
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9409
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11431
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4841
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3180
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1787
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2551
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться