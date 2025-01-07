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Трамп дожимает власти Панамы: Верните канал!

21:43 1543

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который намерен вернуть под контроль США.

"Они берут большую плату за наши военно-морские силы, чем за корабли других стран. Они смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас", - сообщил он журналистам во вторник.

По словам Трампа, власти Панамы нарушили "каждый пункт соглашения" с США после передачи Вашингтоном контроля над каналом.

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