USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Алиев анонсирует переговоры с Арменией

21:45 3187

Еще один раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией может состояться в январе. Об этом заявил в интервью азербайджанским телеканалам азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, с тем чтобы продолжить решать этот вопрос", - отметил он.

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1928
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5446
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4471
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5947
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3152
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9416
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11432
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4843
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3188
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1788
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2555

ЭТО ВАЖНО

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1928
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5446
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4471
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5947
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3152
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9416
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11432
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4843
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3188
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1788
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться