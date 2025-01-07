Алиев анонсирует переговоры с Арменией

Еще один раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией может состояться в январе. Об этом заявил в интервью азербайджанским телеканалам азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, с тем чтобы продолжить решать этот вопрос", - отметил он.