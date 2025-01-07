Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»

«Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию.

Наша страна соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла. Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет».