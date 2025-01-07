USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

громкое заявление
22:16 3063

"В Америке также наступил конец эпохи Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса".

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Подчеркнув, что соросовцы фактически теряют свои позиции, глава государства сказал, что руководство Армении должно учесть это. «Должно учесть, что диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории, и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг. Мы, Азербайджан, не являемся для них источником опасности. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. Они не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше», - добавил президент.

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1935
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5448
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4475
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5948
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3155
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9423
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11433
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4845
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3192
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1790
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2557

ЭТО ВАЖНО

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1935
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5448
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4475
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5948
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3155
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9423
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11433
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4845
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3192
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1790
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2557
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться