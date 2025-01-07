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Алиев об отношениях с Ираном: «Рано пока говорить»

новость дополнена
22:39 1741

Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам коснулся отношений между Азербайджаном и Ираном, а также будущего политики нового руководства Ирана.

Глава азербайджанского государства заявил: «Говорить об этом пока рано, потому что у нас не было каких-то серьезных контактов с нынешним руководством Ирана. Были определенные контакты между членами правительства, которые большей частью были связаны с экономическими и транспортными вопросами».

Президент Азербайджана также упомянул некоторые моменты, связанные с ухудшением отношений с предыдущим правительством.

Алиев напомнил об организованном теракте в посольстве Азербайджана: "Против нашего посольства был совершен теракт, и это был организованный теракт. Было много факторов, дающих основание утверждать это.

Во-первых, в течение примерно 40 минут туда не подъехала ни одна полицейская машина. Хотя это случилось в центре столицы. На следующий день террориста сразу же объявили психически больным, несмотря на то, что любая медэкспертиза длится несколько дней. Этот человек в тот же день, когда совершил террор, дал интервью СМИ. С того инцидента прошло два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано».

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