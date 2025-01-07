Алиев махнул рукой на Францию

«Если на французской политической сцене и есть консенсус, то это консенсус только по поводу азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендует на власть, друг от друга особо не отличаются».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент напомнил о незаконных поездках представителей Франции в Карабах еще в период, когда там находились российские миротворцы: «Это же были оппоненты нынешнего французского президента – и мэр Парижа, она, кстати, баллотировалась на выборах, и губернатор региона, куда входит Париж, она тоже была соперником Макрона на выборах, и недавно кратковременно занявший пост премьер-министра господин Барнье – он тоже там отличился».

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что «исламофобия и ксенофобия – это отличительная черта французского политического класса».