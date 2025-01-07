USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

США ввели санкции против Венгрии

22:55 1105

7 января 2025 года Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против одного из политических лидеров Венгрии. В "черном списке" оказался Антал Роган - руководитель канцелярии и близкий соратник венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Госдеп США.

Основанием для санкций стало участие Антала в масштабной коррупции в Венгрии. "США без колебаний привлекут к ответственности таких лиц, как Роган, которые используют свои полномочия для незаконного обогащения себя и своих приспешников за счет своей страны и своих сограждан", - заявил замминистра финансов Америки Брэдли Смит.

Антал Роган

В Минфине отметили, что коррупция в высших эшелонах власти Венгрии набирает обороты "уже более 10 лет". Это уже привело к тому, что Евросоюз приостановил финансирование этой страны. Сообщается, что Роган контролирует не только канцелярию Орбана, но и ряд государственных ведомств, в том числе Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство.

"Роган организовал схемы, с помощью которых взял под контроль несколько стратегических секторов венгерской экономики и перенаправляет доходы из этих секторов как себе, так и своим сторонникам в правящей партии", - отметили в Минфине США. Роган объявлен персоной нон грата в США, а его недвижимость арестована. Учреждения и лица в США, вступившие в сотрудничество с Роганом будут подвергнуты вторичным санкциям.

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1947
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5452
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4481
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5948
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3164
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9431
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11434
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4848
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3199
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1793
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2560

ЭТО ВАЖНО

Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
23:00 1947
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
19:36 5452
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
22:56 4481
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
18:29 5948
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
22:12 3164
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
21:52 9431
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области
Украинцы ударили по командному пункту россиян в Курской области все еще актуально
18:06 11434
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму обновлено: 21:22
21:22 4848
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
Алиев анонсирует переговоры с Арменией
21:45 3199
Трамп претендует и на Мексиканский залив
Трамп претендует и на Мексиканский залив
21:36 1793
Трамп выступает почти как Путин
Трамп выступает почти как Путин
21:29 2560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться