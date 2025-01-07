США ввели санкции против Венгрии
7 января 2025 года Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против одного из политических лидеров Венгрии. В "черном списке" оказался Антал Роган - руководитель канцелярии и близкий соратник венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Об этом сообщает Госдеп США.
Основанием для санкций стало участие Антала в масштабной коррупции в Венгрии. "США без колебаний привлекут к ответственности таких лиц, как Роган, которые используют свои полномочия для незаконного обогащения себя и своих приспешников за счет своей страны и своих сограждан", - заявил замминистра финансов Америки Брэдли Смит.
В Минфине отметили, что коррупция в высших эшелонах власти Венгрии набирает обороты "уже более 10 лет". Это уже привело к тому, что Евросоюз приостановил финансирование этой страны. Сообщается, что Роган контролирует не только канцелярию Орбана, но и ряд государственных ведомств, в том числе Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство.
"Роган организовал схемы, с помощью которых взял под контроль несколько стратегических секторов венгерской экономики и перенаправляет доходы из этих секторов как себе, так и своим сторонникам в правящей партии", - отметили в Минфине США. Роган объявлен персоной нон грата в США, а его недвижимость арестована. Учреждения и лица в США, вступившие в сотрудничество с Роганом будут подвергнуты вторичным санкциям.