США ввели санкции против Венгрии

7 января 2025 года Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против одного из политических лидеров Венгрии. В "черном списке" оказался Антал Роган - руководитель канцелярии и близкий соратник венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Госдеп США.

Основанием для санкций стало участие Антала в масштабной коррупции в Венгрии. "США без колебаний привлекут к ответственности таких лиц, как Роган, которые используют свои полномочия для незаконного обогащения себя и своих приспешников за счет своей страны и своих сограждан", - заявил замминистра финансов Америки Брэдли Смит.