Турция предъявила ультиматум: иначе война!

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действующим в Сирии курдским террористическим формированиям предъявлены четкие требования.

“Если вы не хотите варианта с военной операцией, то иностранные террористы должны уйти из Сирии, главари - покинуть страну, а оставшиеся члены организации (имеются в виду террористическая РКК и ассоциированные с ней другие курдские формирования – ред.) должны сложить оружие и работать с новой администрацией Сирии».

По словам Фидана, Дамаск ведет с ними диалог. «Дамаск сказал один раз, скажет и второй раз. Но если результатов не будет, законным выбором станет военная операция», - говорится в заявлении министра.