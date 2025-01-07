Германия просит за Сирию

Германия представила остальным странам Евросоюза два документа с предложением о частичной отмене санкций против Сирии.

Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, в документах подробно описывается механизм смягчения санкций в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии по социальным вопросам, включая защиту меньшинств, нераспространение оружия и соблюдение прав женщин. Также планируется отменить ограничения в отношении воздушного транспорта и перемещения частных активов.