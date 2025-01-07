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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

В Баку будут построены 10 новых станций метро

7 января 2025, 23:44 1667

За последнее время мы сдали в пользование несколько станций метро. Но этого недостаточно, и по моему указанию будет построено 10 новых станций метро.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства также отметил, что для реализации новых проектов дорожной инфраструктуры в городе Баку уже отобраны первые 7-8 проектов, привлечены международные специалисты.

Алиев также сообщил, что начался процесс замены автобусного парка Баку электробусами: «Мы уже завезли более 150 новых электробусов, одновременно в этом году Азербайджан запустит местное производство электробусов».

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