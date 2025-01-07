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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Ильхам Алиев об отношениях с Трампом и Европой

7 января 2025, 23:55 1856

Трамп в своих заявлениях направил довольно ясные и открытые месседжи. Азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство из них. Поэтому надежды большие. В том числе будет возможность приблизиться к стратегическому уровню американо-азербайджанских связей. Об этом рассказал президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Касаясь отношений с Еврокомиссей, Алиев не стал скрывать своего скептицизма: «Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований.

Именно в прошлом году Европейский союз однозначно занял сторону Армении в процессе нормализации, был продлен срок так называемой наблюдательной миссии Европейского союза, что не укрепило, а, наоборот, подорвало доверие».

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